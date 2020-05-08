القبض على عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش في العجوزة

بـ"20 طربة حشيش".. أسقطت أجهزة الأمن عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بمنطقة العجوزة، وسط الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





كانت وجهت أجهزة الأمن، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطلين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما 20 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





اقرأ أيضًا...





بـ" كوكتيل مخدرات وسلاح أبيض"... أسقطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية، بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.





تابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.





وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول.





وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



