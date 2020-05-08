تعرف على تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 15 وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

مسلسل الفتوة الحلقة 15.. اشتعلت أحداث كافة الأعمال الدرامية التي تقدم خلال شهر رمضان 2020 الجاري مع توالي وتتابع الحلقات حيث اتضحت الرؤية بشأن الكثير من الأعمال وتكشف الهدف منها.





مسلسل الفتوة الحلقة 15





وشهد مسلسل الفتوة الحلقة 15 أحداثًا كبيرة ومتسارعة تكشفت خلالها العديد من الأحداث التي دارت حولها تفاصيل العمل الدرامي، الذي يقدمه النجم ياسر جلال وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم.





تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 15





واستعاد النجم ياسر جلال الذي يجسد شخصية "الفتوة" أحداث وفاة والده والتي كانت في إحدى الموالد ما دفعه للتفكير في قاتله حيث ذهب إلى "فتوة الجمالية" موجهًا له الاتهامات بشأن قتل والده، في مفاجأة كبيرة.





تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 15





رد النجم أحمد خليل على جلال بأن والده طلب منه رعايته قبل وفاته إلى أن يكبر ويسلمه الفتونة عن منطقة الجمالية، مشيرًا خلال مسلسل الفتوة الحلقة 15 أنه طمع في المكانة لنفسه.





مشاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15





ورفض كل ما وجهه ياسر جلال له بشأن قتله لوالده، وعلى الجانب الآخر ومع استمرار أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 15 يحاول "اللبان" الوصول إلى لكنز مواصلا عمليات البحث.





فتوة الجمالية في مسلسل الفتوة الحلقة 15





قابل "فتوة الجمالية" والذي يؤدي دوره ببراعة الفنان الكبير أحمد خليل والدة "ليل" وزوجته ليحكوا له على تفاصيل كبيرة وكثيرة لم يسمعها من قبل فيتعطش لمعرفتها.





مفاجأة خلال مسلسل الفتوة الحلقة 15





علم فتوة الجمالية أن زوجته "عايدة رياض" كانت تكذب عليه في الحلقات السابقة لـ مسلسل الفتوة الحلقة 15 فيتوعدها وذلك بعد أن تحدثت معه والدة "ليل".











