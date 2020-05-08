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وفاة ثاني حالة بكورونا في الإسماعيلية وعزل منزل بالقنطرة غرب

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:13 م
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
سجلت محافظة الإسماعيلية ثاني حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لسيدة مسنة في العقد السابع من عمرها تدعى عايدة  داخل مستشفى ابوخليفة للحجر الصحي الكائن بطريق الإسماعيلية بورسعيد  .

يذكر أن الحالة مقيمة بحي السلام بمدينة الإسماعيلية وكانت تعاني من اصابتها بامراض مزمنة وظهرت عليها أعراض ضيق تنفس وارتفاع درجة الحرارة  وتم نقلها لأحد المستشفيات داخل المدينة.

وبعد التأكد من اصابتها بالفيروس تم نقلها الى مستشفى الحجر الصحي بأبوخليفة لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك بعد تدهور حالتها منذ يومين ووضعها على جهاز التنفس الصناعي .

فيما عزلت محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، منزل بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك عقب ظهور حالة مصابة بفيرس كورونا المستجد، وبإجراء التحاليل إثبتت إيجابية إصابته، فيما بدأ الطب الوقائي في تقصي المخالطين للحالة، وتعقيم الأماكن التى تردد عليها.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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