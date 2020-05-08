مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

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يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاستمرار خلال الفترة المقبلة.



وطالب مروان محسن من لجنة التخطيط، برفع قيمة عقده عند التجديد والتساوي مع الفئة الأولى، والحصول على 12 مليون جنيه سنويًا.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فتح خط مفاوضات مع تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يتم عقد جلسة جديدة خلال منتصف شهر مايو الجاري، بين الطرفين لحسم الأمر والحصول على توقيع اللاعب لفترة مقبلة.