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مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أظهر واحد من نجوم نادي الزمالك موافقته على الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز في الصيف القادم ولكن بشرط وحيد.

 

وتواصل مسئولو نادي بيراميدز مع أحمد رفعت نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري لمعرفة موقفه من الانضمام لصفوف النادي في الصيف القادم.

 

ووافق أحمد رفعت على فكرة الانضمام لصفوف نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط موافقة نادي الزمالك على انتقاله.

 

يذكر أن إعارة أحمد رفعت مع نادي الاتحاد السكندري تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

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