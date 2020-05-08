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بسبب كلمة "وغد".. معركة ومشاجرة بالأيدي في البرلمان الأرميني

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
وكالات


شهد البرلمان الأرميني معركة بالأيدي بين إدمون ماروكيان ، رئيس حزب "أرمينيا الساطعة" المعارض وساسون ميكاليان عضو تكتل"خطوتي"، فيما تدخل زملاؤهم لتفريقهما.

وبحسب موقع "نيوز أ إم"، فقد احتدم الوضع في الجمعية الوطنية الأرمينية خلال خطاب إدمون ماروكيان، رئيس حزب "أرمينيا الساطعة" المعارض عندما وجه كلاما حادا لعضو تكتل خطوتي بابكين تونيان، قائلا له أنه لا يجوز أن يتم لفظ كلمة "وغد" من على قبة البرلمان.

ورد النائب ساسون ميكاليان من تكتل "خطوتي" على ماروكيان، ثم اتجه الاثنان باتجاه بعضهما وبدأت المشاجرة باللكمات والأيادي، حتى تدخل زملاؤهم وأنهوا التوتر. 

غادر معظم النواب مقاعدهم، ولم يتضح من الذي جاء لتفريق القتال ومن جاء للقتال.


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