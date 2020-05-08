إستقبال 4 حالات جديدة من مصابي كورونا بالمدينة الجامعية في الإسكندرية

كشف الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفي الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنين بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، عن أن المستشفى استقبل 4 حالات جدد مصابين بفيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة، لقضاء فترة النقاهة واستكمال العلاج حتي التماثل للشفاء.





وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أنه جرى تحويل حالتين إلى مستشفى العجمي للعزل أمس، لاحتياجهما إلى رعاية صحية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى الآن 24 حالة، فيما يوجد حالات أخرى من المقرر أن تصل إلى المستشفى اليوم.





وتسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتعد المدينة الجامعية بسموحة، ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي والمدينة الشبابية في أبي قير، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.





وتستقبل المدينة الجامعية بسموحة الحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسِرّة الرعاية المركزة، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتشغيل المدينة كحجر صحي، وجرى تدريب الفريق الطبي والتمريض والفنيين للتعامل مع الحالات المرضية تحت قيادة الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفي.





وتضم مباني المدينة 576 سرير، و140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.



