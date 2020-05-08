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إستقبال 4 حالات جديدة من مصابي كورونا بالمدينة الجامعية في الإسكندرية
الجمعة 08/مايو/2020 - 01:20 م
محمد رجب - دينا حسن
كشف الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفي الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنين بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، عن أن المستشفى استقبل 4 حالات جدد مصابين بفيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة، لقضاء فترة النقاهة واستكمال العلاج حتي التماثل للشفاء.
وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أنه جرى تحويل حالتين إلى مستشفى العجمي للعزل أمس، لاحتياجهما إلى رعاية صحية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى الآن 24 حالة، فيما يوجد حالات أخرى من المقرر أن تصل إلى المستشفى اليوم.
وتسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتعد المدينة الجامعية بسموحة، ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي والمدينة الشبابية في أبي قير، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.
وتستقبل المدينة الجامعية بسموحة الحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسِرّة الرعاية المركزة، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتشغيل المدينة كحجر صحي، وجرى تدريب الفريق الطبي والتمريض والفنيين للتعامل مع الحالات المرضية تحت قيادة الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفي.
وتضم مباني المدينة 576 سرير، و140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.
آخر تطورات كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
تسجيل 393 إصابة و13 حالة وفاة
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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