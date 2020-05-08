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في اليوم العالمي للمرور.. حملة لتوعية المواطنين على تجنب مسببات الحوادث

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:22 م
الحملة
الحملة
إيمان عبد العاطي
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور بحملة توعية لحث المواطنين على أهمية تجنب مسببات الحوادث المرورية، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربى واليوم العالمى للمرور.

وبمناسبة الأسبوع المرورى العربى الذى تحتفى به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء خلال الفترة من (4-10 مايو) من كل عام والذى يتزامن مع اليوم العالمي للمرور الذى يوافق الرابع من مايو من كل عام.

فقد إضطلع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بإصدار رسم توضيحى "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الإلتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث، مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس "كورونا"، تماشيًا مع شعار الإحتفال بأسبوع المرور العربى هذا العام والذي يأتى تحت عنوان "الطريق الآمن مسئولية مجتمعية" للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية.

وإيمانًا من وزارة الداخيلة بأهمية تعاون المواطنين لمواجهة كافة القضايا والمشاكل الإجتماعية ولا سيما المشكلة المرورية التى تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية مع التفاعل الإيجابى للمواطنين وحرصهم على تطبيق قواعد وآداب المرور لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

يأتى ذلك مع إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات خلال فترة الحظر وإستكمالًا للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والميادين والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات والتفاعل مع مختلف المشاكل المرورية لما لها من آثار سلبية على الحركة الإقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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حملة بوابة الفجر المواطنين الحوادث الإدارة العامة للمرور

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