ليفربول ينضم لسباق كوليبالي لمجاورة فان دايك

أفادت تقارير صحفية إن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي سيغادر ناديه الإيطالي إلى فريق يمكنه اللعب بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2020-21.





يرجع الفضل إلى عدد من الأندية ، بما في ذلك توتنهام هوتسبر وإيفرتون ، في اهتمام كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي يقال إن قيمته 110 مليون يورو (96 مليون جنيه استرليني) من قبل فريقه في الدوري الإيطالي.





ومع ذلك ، وفقًا لـ Calciomercato ، فإن كوليبالي سيغادر نابولي فقط إلى نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا ، مما قد ينهي فرص إيفرتون في التعاقد معه ، بينما سيكافح توتنهام أيضًا للتأهل إلى دوريأبطال أوروبا الموسم المقبل إذا سمح باستئناف الموسم الحالي.





يعتقد أن ليفربول أيضًا يبحث عن المدافع السنغالي ، ويزعم التقرير أن قلب الدفاع سيكون متاحا للرحيل إلى الريدز.





لعب كوليبالي 15 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع نابولي بسبب الإصابة ، الذي يسعى ليفربول بضمه للعب بجانب فيرجيل فان ديك في قلب دفاعهم.