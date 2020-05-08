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ليفربول ينضم لسباق كوليبالي لمجاورة فان دايك

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:24 م
كوليبالي وفان دايك
كوليبالي وفان دايك
مصطفى صابر
أفادت تقارير صحفية إن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي سيغادر ناديه الإيطالي إلى فريق يمكنه اللعب بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2020-21.

يرجع الفضل إلى عدد من الأندية ، بما في ذلك توتنهام هوتسبر وإيفرتون ، في اهتمام كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي يقال إن قيمته 110 مليون يورو (96 مليون جنيه استرليني) من قبل فريقه في الدوري الإيطالي.

ومع ذلك ، وفقًا لـ Calciomercato ، فإن كوليبالي سيغادر نابولي فقط إلى نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا ، مما قد ينهي فرص إيفرتون في التعاقد معه ، بينما سيكافح توتنهام أيضًا للتأهل إلى دوريأبطال أوروبا الموسم المقبل إذا سمح باستئناف الموسم الحالي.

يعتقد أن ليفربول أيضًا يبحث عن المدافع السنغالي ، ويزعم التقرير أن قلب الدفاع سيكون متاحا للرحيل إلى الريدز.

لعب كوليبالي  15 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع نابولي بسبب الإصابة ، الذي يسعى ليفربول بضمه للعب بجانب فيرجيل فان ديك في قلب دفاعهم.

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