واردات إسبانيا من النفط تتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

قالت الوكالة الوطنية للنفط والغاز (كوريس) يوم الجمعة إن واردات إسبانيا من النفط والغاز انخفضت 11.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ قوضت قيود على التنقل بهدف وقف انتشار فيروس كورونا الطلب على الوقود.





وأضافت كوريس أن إسبانيا استوردت 5063 كيلولتر من النفط الخام في مارس، بانخفاض 10.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.





وقالت كوريس إن الكمية المستوردة في الربع الأول كانت الأقل لتلك الفترة من العام منذ 2014.