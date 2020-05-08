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الإمارات: إنشاء وزارة جديدة للتميز والريادة قريباً

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
وكالات

قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، إنه من الوادر قريبا إنشاء وزارة للتميز والريادة فى دولة الإمارات.

وأشار العبيدلي، إلى أن مواجهة الدولة لأزمة كورونا كان متميزا عربيا ودوليا.

جاء ذلك خلال مشاركته ندوة عن بعد بعنوان «دور التميز المؤسسي في رفع كفاءة أداء إدارة الأزمات»، والتي أدارها الرائد خالد خليفة المزروعي نائب رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، وشارك فيها العقيد منصور يوسف القرقاوي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، والدكتور علي أحمد بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.وفق البيان.

وأضاف العبيدلى، أن الخدمات الأمنية والشرطية والإدارية لم تتأثر في شرطة دبي نهائياً في ظل جائحة فيروس كورونا، وأن بعض المؤشرات حققت نتائج إيجابية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن البنية التحتية التقنية القوية أسهمت في زيادة إنتاجية الموظفين بالعمل عن بعد، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وأفاد اللواء العبيدلي، بأن جوائز التميز مستمرة والتقييم مستمر عن بعد، وإنما تم تأجيله، وأن التقييم سيكون في شهر يناير المقبل، وأن العمل عن بعد لا يعني توقف الحياة وتقديم الخدمات.

ولفت الدكتور علي بن سباع المري إلى أن كلية محمد بن راشد تعنى بتدريس الإدارة الحكومية وتنعى بإلقاء الضوء على استراتيجية إدارة الأزمات، وأنه في مثل هذه الظروف يكون القرار للحكومة وليس للمؤسسات، وأنه في ظل هذه الأزمة أثبت الأداء والتعامل مع الأزمة أن هناك بنية تحتية قوية لإدارة الأزمات خاصة في ظل هذه الأزمة العالمية التي طالت العالم كله.

ونوه المري، بأن النتائج الإيجابية في كافة الدوائر الحكومية، وأن التعليم عن بعد وعدم توقفه أكبر دليل على جهوزية الدولة في بنيتها التحتية.

وأفاد الدكتور هزاع خلفان النعيمي بأنه تم وضع سيناريوهات توقع غير المتوقع، وهو ما يعني به التميز والريادة، وأن يكون هناك طرق علاجية لكافة القطاعات حتى لا تتأثر الدولة بالسلب بشكل كبير، منوّهاً بأن التميز الذي أثبتته الإمارات للعالم في التعامل مع هذه الجائحة دليل واضح على العمل الاستباقي في التعامل مع الأزمات، وأن دبي احتلت المركز الثاني كأفضل مدينة عالمية في العمل عن بعد وفقاً لتقارير متخصصة.

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