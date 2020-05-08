Advertisements

اليوم.. الكنيسة تحيى تذكار استشهاد القديس مارمرقس

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:14 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، تذكار إستشهاد القديس مار مرقس الرسول.

وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة ( السنكسار)، تُحي الكنيسة تذكاره في 30 برمودة من كل عام قبطي وبحسب الكنيسة القبطية فإنّ مارمرقس يعد أحد السبعين رسولا الذين اختارهم المسيح للخدمة، وبدأ التبشير بالمسيحية في مصر عام 60 ميلادي، وهو كاتب إنجيل "مرقس"، كما إنه نجل إحدى المريمات الذين كانوا مع المسيح.

ويظهر القديس عملاقا بجوار الأسد الضئيل الحجم فقد كان عملاقا في قامته الروحية، ويحمل الإنجيل الذي كتبه في روما وأحضر منه نسخة إلى مصر، تحيط برأسه هالة ذهبية هي هالة القداسة، يرتدي ملابس بيضاء رمزا للقداسة والطهارة، يرتدي رداء احمر رمزا لدماء الشهيد حيث انه استشهد في الإسكندرية.

كما تظهر خلفه منارة الاسكندرية والمركب الذى حضر به الى مصر واسفلة ارض مصر المخصبة يترعرع بها شجرة مثمرة وزهور، أما خلفية الايقونة كلها مذهبة ومغطاه برقائق الذهب ليعكس النور كما هو متبع فى كل الايقونات القبطية، والأيقونة من رسم دكتور يوسف زكي بالعذراء بمسرة لكنيسة قبطية فى انجلترا.

ويشار إلى أن المنزل الذي كان في العليقة والذي إجتمع فيه السيد المسيح مع تلاميذة بعد قيامته من الأموات هو منزل والد القديس مار مرقس، حيث كان من الحاضرين هذا الإجتماع.

وكان أنيانوس أول مصري في الإسكندرية يقبل الإيمان المسيحي على يد مرقس، والذي صار فيما بعد أول بطريرك للكنيسة المصرية، ويقال إنّ مارمرقس استشهد على يد الوثنيين في الإسكندرية عام 68 ميلادي، وسرق بعض التجار في ميناء البندقية بإيطاليا جسده عام 827 ميلادي وبنوا عليه كنيسة في مدينتهم، أما رأسه فلا تزال في الإسكندرية حتى اليوم حيث بنيت عليها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وكان البابا تواضروس، قد ترأس، مساء أمس الخميس، عشية عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية.

وشارك قداسته صلاة العشية مجموعة من الآباء الكهنة، حيث تخللت الصلاة رفع بخور عشية مع باقة من الترانيم والمدائح للقديس مار مرقس بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقلت صلاة العشية بالبث المباشر عبر القنوات الفضائية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدون حضور شعبي، طبقًا لإجراءات الإحترازية التي إتخذها المجمع المقدس بغلق الكنائس للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيامة المسيح من بين الاموات بوابة الفجر الكنيسة القبطية القديس مارمرقس الفجر البابا تواضروس الثاني

أخبار تهمك

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة بين الأهلي وفايلر بسبب أزارو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

منذ ساعة و نصف

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 22 ساعة

نجم السيتي الأول يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار نياحة البابا أنيانوس الإسكافي

اليوم... "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار دخول رأس القديس مار مرقس إلي مصر

غدا.. البابا تواضروس يترأس عشية القديس مارمرقس الرسول بالاسكندرية

البابا تواضروس يطيب رفات القديس مار مرقس بالإسكندرية

الكنيسة القبطية تحيي تذكار نياحة الأنبا أنيانوس البطريرك الثاني

في ذكرى وفاته .. تعرف على "البابا" الذي كان أول من أمن بالمسيحية في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

10:07 م

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

01:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا