لوحة خاصة للتواصل مع مصابي كورونا "الغير ناطقين"

أطلقت جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، لوحة التواصل مع المرضى غير الناطقين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل هذه اللوحة على خلق قناة تواصل إيجابية بين المرضى الغير ناطقين، ومقدمي الرعاية الصحية من القطاع الطبي، وذلك في مراحل الحجر الصحي المختلفة والرعاية المركزة.





وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم، أن تصميم هذه اللوحة بناء على معايير التواصل الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، غير الناطقين، وما يتماشى مع متطلبات الخدمات الصحية للموقف الراهن، بتمويل من البنك الأهلي المصري هدية لوزارة الصحة والسكان المصرية في صورتها المطبوعة.





وقامت جمعية التقدم بتسليم عدد 2000 نسخة لوزارة الصحة ليتم توزيعها على مستشفيات الوزارة، تسليم عدد 1500 نسخة للمجلس الأعلى للجامعات ليتم توزيعها على المستشفيات الجامعية.

وأكدت الجمعية على الدعم الكامل، وتقديم أي تدريب على استخدام هذه اللوحة لمستخدميها من مقدمي الرعاية الصحية تعظيمًا لتحقيق مبتغاها ودعم أبناء مصر من أصحاء ومصابين.





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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.