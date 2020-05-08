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تعرف على أرقام محمد مجدي "أفشة" مع الأهلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يُعد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه رفقة الفريق الأحمر خلال المباريات بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


وانتقل محمد مجدي أفشة إلي النادي الأهلي في صيف عام 2019 قادمًا من نادي بيراميدز ليحقق حلم والده بالانضمام للقلعة الحمراء، وهي الخطوة التي تأخرت طويلا وجاءت بعد تألقه مع الفريق السماوي، وقبله مع فريق إنبي والذي لعب ضمن صفوفه لمدة موسمين.


ماذا قدم محمد مجدي أفشة مع الأهلي؟

خاض محمد أفشة 25 مباراة مع الأهلي حتي الآن بمختلف البطولات، سجل 5 أهداف، وصنع 8 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (1874 دقيقة).


شارك "أفشة" في 15 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري، بواقع 1146 دقيقة، سجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف، بينما خاض 7 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف واحد، وصنع هدفين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 447 دقيقة.


كما خاض مباراتين في بطولة السوبر المصري، ولم يسجل أي أهداف، وشارك في مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف ايضا.


وتوج محمد أفشة مع النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز بنتيجة 3-2.

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