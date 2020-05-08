مفتي الجمهورية: "مصر لن تنكسر.. والتنظيمات الإرهابية يقاتلون في سبيل الشيطان" (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات الإرهابية لا تترك للمسلمين فرصة أن يحتفلوا بشهر رمضان، إلا وأدخلت الإرهاب في هذا الشهر الفضيل، وهذا ما فعلوه خلال رمضان 2012، 2013، 2014، و2015.









وأشار علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الجمعة، إلى أن التنظيمات الإرهابية تستند إلى فتاوى ضالة، فهم يدخلون من مفهوم الجهاد، والجهاد منهم برىء، فما يفعلوه هو اتباع لمسالك الشيطان، موجها رسالة إلى التنظيمات الإرهابية: "أنتم لا تقاتلون في سبيل الله، وإنما تقاتلون في سبيل الشيطان".





وأضاف مفتي الجمهورية، أن جيشنا المصري يقاتل في سبيل الله، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية لم تقرأ تاريخ الجيش المصري، والشرطة المصرية، وهم في ضلال، فمصر لن تنكسر، وقضية الإرهاب خاسرة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.



