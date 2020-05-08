مفاجأة.. جادون سانشو يريد الانضمام إلى نادي لندني

كشفت تقارير عن أن مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو حريص على الانتقال إلى لندن هذا الصيف.





ارتبط اسم سانشو الذي ولد في جنوب لندن ، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الأشهر القليلة الماضية.





زعم تقرير حديث أن دورتموند يتوقع بقاء سانشو مع النادي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف ، على الرغم من أن التكهنات المحيطة بمستقبله من المرجح أن تستمر.





على الرغم من اهتمام يونايتد ، زعم الصحفي الإيطالي غابرييل ماركوتي أن سانشو يرغب في الانضمام إلى ناد في العاصمة الإنجليزية ، مما قد يضع تشيلسي في حالة ترقب.





وقال ماركوتي لشبكة بي تي بي ميديا ​​نتورك: "قيل لي أن سانشو يفضل العودة إلى الوطن بعبارة أخرى إلى لندن حيث نشأ".





وتابع: "لكني متأكد من أنه يفضل الانتقال إلى أي مكان يمنحه أفضل تألق طويل الأجل.





تألق سانشو البالغ من العمر 20 عامًا ، مع بوروسيا دورتموند خلال موسم 2019-20 ، وسجل 17 مرة وساهم بـ 19 تمريرة في 35 مباراة في جميع المسابقات.