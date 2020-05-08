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مفاجأة.. جادون سانشو يريد الانضمام إلى نادي لندني

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:18 م
سانشو
سانشو
مصطفى صابر
كشفت تقارير عن أن مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو حريص على الانتقال إلى لندن هذا الصيف.

ارتبط اسم سانشو الذي ولد في جنوب لندن ، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الأشهر القليلة الماضية.

زعم تقرير حديث أن دورتموند يتوقع بقاء سانشو مع النادي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف ، على الرغم من أن التكهنات المحيطة بمستقبله من المرجح أن تستمر.

على الرغم من اهتمام يونايتد ، زعم الصحفي الإيطالي غابرييل ماركوتي أن سانشو يرغب في الانضمام إلى ناد في العاصمة الإنجليزية ، مما قد يضع تشيلسي في حالة ترقب.

وقال ماركوتي لشبكة بي تي بي ميديا ​​نتورك: "قيل لي أن سانشو يفضل العودة إلى الوطن بعبارة أخرى إلى لندن حيث نشأ".

وتابع: "لكني متأكد من أنه يفضل الانتقال إلى أي مكان يمنحه أفضل تألق طويل الأجل.

تألق سانشو البالغ من العمر 20 عامًا ، مع بوروسيا دورتموند خلال موسم 2019-20 ، وسجل 17 مرة وساهم بـ 19 تمريرة في 35 مباراة في جميع المسابقات.

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