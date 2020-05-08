الجيش السعودي يشارك في تطبيق منع التجول في البلاد

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بدأت القوات البرية السعودية، في المشاركة بجهود تطبيق منع التجول، وذلك ضمن إجراءات البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لوكالة "واس"، تباشر القوات البرية السعودية على مدار الساعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، بتنفيذ عدد من المهمات الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.



من ناحية أخرى، شاركت القوات الخاصة للأمن والحماية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق منع التجول بمحافظة أملج، ونفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر خطتها مع القطاعات الأمنية المشاركة حسب المهمات الأمنية المسندة لها، حيث تمركزت دورياتها في الميادين والتقاطعات ومداخل الأحياء لحفظ النظام وضمان صحة المجتمع بالحد من انتشار الفيروس.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.