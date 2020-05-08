البابا تواضروس يرأس قداس عيد استشهاد القديس مار مرقس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، القداس الإلهي، من كنيسة الأنبا بيشوي بنج مريوط، غرب محافظة الإسكندرية، والذي يوافق عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية وذلك بحضور رفات القديس التي قام قداسته بتطييبها ضمن صلوات عشية العيد أمس.





وشارك في الصلوات خمسة من الآباء الكهنة فقط وهم كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي يوجد بها الرفات، إلى جانب عدد قليل من المكرسات.





وقد روعيت أثناء القداس كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ونقلت صلاة العشية بالبث المباشر عبر القنوات الفضائية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدون حضور شعبي، طبقًا لإجراءات الإحترازية التي إتخذها المجمع المقدس بغلق الكنائس للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب الكنيسة القبطية فإنّ مارمرقس يعد أحد السبعين رسولا الذين اختارهم المسيح للخدمة، وبدأ التبشير بالمسيحية في مصر عام 60 ميلادي، وهو كاتب إنجيل "مرقس"، كما إنه نجل إحدى المريمات الذين كانوا مع المسيح.





ويظهر القديس عملاقا بجوار الأسد الضئيل الحجم فقد كان عملاقا في قامته الروحية، ويحمل الإنجيل الذي كتبه في روما وأحضر منه نسخة إلى مصر، تحيط برأسه هالة ذهبية هي هالة القداسة، يرتدي ملابس بيضاء رمزا للقداسة والطهارة، يرتدي رداء احمر رمزا لدماء الشهيد حيث انه استشهد في الإسكندرية.





كما تظهر خلفه منارة الاسكندرية والمركب الذى حضر به الى مصر واسفلة ارض مصر المخصبة يترعرع بها شجرة مثمرة وزهور، أما خلفية الايقونة كلها مذهبة ومغطاه برقائق الذهب ليعكس النور كما هو متبع فى كل الايقونات القبطية، والأيقونة من رسم دكتور يوسف زكي بالعذراء بمسرة لكنيسة قبطية فى انجلترا.





ويشار إلى أن المنزل الذي كان في العليقة والذي إجتمع فيه السيد المسيح مع تلاميذة بعد قيامته من الأموات هو منزل والد القديس مار مرقس، حيث كان من الحاضرين هذا الإجتماع.



