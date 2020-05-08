Advertisements

بدون جماهير.. عودة الدوري الكوري الجنوبي

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
وكالات
عاد الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة، عندما تقابل كلا من جيونبك هيونداي موتورز أمام نظيره سون سامسونج بول وينجز، دون جمهور في ملعب جيونجو.

وتأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا. وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.

ومن المقرر أن تقام خمس مباريات للجولة الافتتاحية يومي السبت والأحد، حيث انطلق دوري كرة القدم بعد أيام قليلة من انطلاق دوري البيسبول.

ويعد الاهتمام الأجنبي مرتفع لأنه لا يوجد بث حي لمباريات كرة القدم في هذه اللحظة بسبب الوباء.

ويعد الدوري الكوري الجنوبي هو أكبر الدوريات التي تلعب في هذه اللحظة قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني يوم 16 مايو المقبل.

أخبار تهمك

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم السيتي الأول يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ ساعتين

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين

أزمة جديدة بين الأهلي وفايلر بسبب أزارو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

10:07 م

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

01:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا