18 مايو.. كنائس إيطاليا تفتح أبوابها مجددا للمصلين

قرر مجلس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، فتح أبواب الكنائس أمام المصلين؛ بدًا من 18 مايو الجاري، وذلك لاقامة القداسات والإحتفالات مع الأخذ بالإلتزام بإجراءات محددة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، يأتي ذلك حسب اتفاق تم التوقيع عليه بين الحكومة الإيطالية ومجلس أساقفة إيطاليا، أمس الخميس.





وقال بيان مجلس أساقفة الكنيسة الإيطالية، إن نص الاتفاق المذكور يأتي ثمرة مسيرة تعاون بين المجلس ورئاسة الوزراء ووزيرة الداخلية واللجنة التقنية العلمية التي تتابع وتقيِّم تطورات وباء فيروس كورونا في إيطاليا.





ويتضمن الاتفاق إجراءات يجب احترامها تتعلق بدخول المؤمنين أماكن العبادة، وذلك لاحتواء وإدارة حالة الطوارئ الصحية الحالية. ويتطرق الاتفاق إلى الاحتفالات الليتورجية والأسرار والمعلومات التي يجب تقديمها إلى المؤمنين إلى جانب مقترحات ذات طابع عام.





وشدد البيان علي ضرورة أن يضمن الحد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات المسافة اللازمة بين الأشخاص، أي متر على الأقل في الاتجهات كافة. هناك أيضا استبعاد التحية باليدين خلال تبادل السلام، وضرورة ارتداء المؤمنين المشاركين في الاحتفالات الليتورجية الكمامات الواقية لتغطية الفم والأنف، بينما لا يُسمح بدخول مَن لديهم أعراض الانفلونزا ومشاكل تنفس أو تبلغ درجة حرارتهم 37 ونصف درجة أو أكثر أو من كانوا على احتكاك بأشخاص مصابين بفيروس كورونا.



