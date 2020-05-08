الإفتاء لـ الجيش الأبيض: "أبشروا بمنزلتكم"(فيديو)

وجه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رسالة إلى الجيش الأبيض بمستشفيات العزل، "أبشروا بالمنزلة التي تحصلون عليها عند الله بسبب ما تقومون به".









وأشار عمران، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين عليهم أيضا دور في هذه الأزمة، وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم، ولتخفيف الضغط على الأطقم الطبية.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من يستطع تقديم الدعم المادي في أزمة كورونا، فعليه أن يبادر بالمساعدة، فهو سبيل من سبل الخير.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.



