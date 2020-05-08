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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة تسبب في وفاة سيدة بالإسكندرية
الجمعة 08/مايو/2020 - 02:50 م
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة مما تسبب في وفاة سيدة قعيدة، وندب الادلة الجنائية لإجراء المعاينة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالطابق ال20 بمنطقة فلمنج، مما أدى إلى وفاة سيدة قعيدة.
وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق وتسبب في سقوط سقف حجرة على سيدة "قعيدة" تبلغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى وفاتها، تم اتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
في سياق منفصل، واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات، وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.
وقال حى المنتزة أول، إلى أنه وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول بشن حملات مواجهة ظاهرة البناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين،قد شن الحى حملة مكبرة بمتابعة رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع،حيث قامت وحدة الازالة بالتحفظ علي عدد 1 ماتور ونش وإيقاف أعمال صب أعمده الدور الثاني علوي من العقاربعزبه خطاب خلف مشمس الياسمين بهدم الحوائط الداخليه لجزء من سطح الدور الثانى عشر بالعقار برج مكه شارع 6 من الجزيره الخضراء.
وفى حى العامرية وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول،تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي،حيث قامت وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة،بإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع عشرين علي الصحراوي والتحفظ على البطاقة الشخصية للمخالف والحديد والخشب، التحفظ على خلاطة بمنطقة النهضة قرية الكرنك خلف مسجد الرحمة وتم التحفظ على البطاقة الشخصية للمخالف.
وتحت إشراف محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان،شن مدير إشغال الطريق ورئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة حملة إزالة مكبرة،حيث تم خلال الحملة بإزالة اسوار ومبانى بالطوب الابيض بالمهد بنجع "حبون".
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.