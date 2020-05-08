ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة تسبب في وفاة سيدة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة مما تسبب في وفاة سيدة قعيدة، وندب الادلة الجنائية لإجراء المعاينة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالطابق ال20 بمنطقة فلمنج، مما أدى إلى وفاة سيدة قعيدة.



وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق وتسبب في سقوط سقف حجرة على سيدة "قعيدة" تبلغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى وفاتها، تم اتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق منفصل، واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات، وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.