الأهلي يصدم الجماهير بشأن رمضان صبحي

وجه النادي الأهلي صدمة قوية إلى جماهير النادي الأحمر بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء أنه يستبعد فكرة تجديد إعارة رمضان صبحي أو شراء عقده بشكل نهائي.

وقال خالد مرتجى في تصريحات إذاعية: "لقد حاول رئيس النادي محمود الخطيب في البداية استعارة رمضان صبحي لموسمين بنية الشراء".

وأضاف: "إلا أن نادي هدرسفيلد تمسك بأن تكون الإعارة لموسم واحد ليحدد بعدها هل يجدد لرمضان صبحي أم يقرر بيعه".