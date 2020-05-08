Advertisements

ميناء دمياط يستقبل 8000 طن قمح و4850 طن زيت طعام

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و سفينتين بضائع عامة ، بينما غادره سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان صادر عنه اليوم الجمعة ، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4865 طن يوريا و4500 طن فوسفات و 2200 طن علف بنجر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13492 طن حديد و 7500 طن خردة و 8000 طن قمح و 4850 طن زيت طعام و 1004 أطنان ابلاكاش و 800 طن خشب زان و 14000 طن ذرة.

وأضاف البيان،أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 53 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي وخوخ و بطيخ ) وخضروات ( جزر و خضار مشكل و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و أرز و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و سوريا و ايطاليا و سلوفينيا و انجلترا وسنغافورة و بريطانيا واسبانيا واستراليا وروسيا والمانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2200 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163082 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114548 طنا .

وغادر الميناء عدد 2348 شاحنة منها 619 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52335 من البضائع العامة.

أخبار تهمك

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 3 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ ساعتين

نجم السيتي الأول يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 22 ساعة

البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بين الأهلي وفايلر بسبب أزارو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

10:07 م

فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

01:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا