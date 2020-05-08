ميناء دمياط يستقبل 8000 طن قمح و4850 طن زيت طعام





استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و سفينتين بضائع عامة ، بينما غادره سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة.





وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان صادر عنه اليوم الجمعة ، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4865 طن يوريا و4500 طن فوسفات و 2200 طن علف بنجر.





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13492 طن حديد و 7500 طن خردة و 8000 طن قمح و 4850 طن زيت طعام و 1004 أطنان ابلاكاش و 800 طن خشب زان و 14000 طن ذرة.





وأضاف البيان،أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 53 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي وخوخ و بطيخ ) وخضروات ( جزر و خضار مشكل و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و أرز و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و سوريا و ايطاليا و سلوفينيا و انجلترا وسنغافورة و بريطانيا واسبانيا واستراليا وروسيا والمانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2200 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163082 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114548 طنا .





وغادر الميناء عدد 2348 شاحنة منها 619 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52335 من البضائع العامة.



