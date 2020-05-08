الصحة تعلن عن تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت في كافة المناطق.



وأضاف: تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 9120 حالة.



وذكر العبدالعالي أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 229 شخصًا.



وقال متحدث الصحة: " نسبة الفحوص التي تُظهر إيجابية الإصابة هي محدودة في المملكة ما بين 8-10% من إجمالي الفحوص، فهذا يدل على أن مستوى الفحوص مقارنة بنسبة انتشار الفيروس لاتزال قادرة على الرصد".



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.