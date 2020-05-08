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تحد كبير.. المشروعات القومية في زمن كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:53 م
مشروع قومي
مشروع قومي
ياسمين مبروك
لم تغفل الدولة المصرية عن مواصلة المشروعات القومية، لتنمية الاقتصاد، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تستكمل تنمية سيناء ومحافظات الصعيد.

مشروعات الصعيد 

رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، تواصل الدولة المصرية، استكمال المشروعات القومية التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، حيث يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ بالحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فهي تسير وفقًا لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفًا، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعا.

وتشمل (مشروعات الطرق -  الإنارة العامة والكهرباء - النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة - الطب البيطري والمجازر - الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي  65% حتى الآن، ليصل عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى نحو  88 مشروعا، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو 2020.

متابعة المشروعات القومية 

وتستكمل الدولة المصرية، المشروعات القومية، لتنمية الاقتصاد، حيث وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مهمة استكمال محور الاقتصاد على عاتقه، إذ استهل جولته التفقدية، بمحور الفريق إبراهيم العرابي، حيث أوضح مسئولو الهيئة الهندسية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الطرق في جميع التقاطعات.

كما رفع 4 ملايين م مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، كما تم رفع 2،5 مليون م من الأتربة.

كما تابع الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير، وكلف بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن؛ لتتولى عملية تأمين أعمال التطوير التي تمت في الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير بمثلث ماسبيرو، للعمل بالتوازي على محور الاقتصاد المصري.

تنمية سيناء

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء.

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