مسلسل الاختيار الحلقه 15 | (الشهيد احمد المنسي) تفاصيل واحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)





يشهد محرك "جوجل" عمليات بحث كبيرة نحو مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، حيث اشتدت المنافسة في الأونة الأخيرة بين موسم مسلسلات رمضان 2020، وهناك العديد من المشاهدين في الوطن العربي يتابعون مسلسل الاختيار باستمرار نظرًا لأحداثه المثيرة.





تفاصيل واحداث مسلسل الاختيار الحلقه 15

تدور أحداث تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه 15 باستشهاد "ياسر" بسبب منعه من تفجير إرهابي داخل كمين الجيش، حيث يحزن جميع زملاءه من الجيش على استشهاده، ويتم حمل جثمانه بواسطة زملاءه في الجيش، ويصادف "أحمد المنسي" والدة المفجر نفسه في الشهيد "ياسر" ويعاتبها بما فعله ابنها، ويظهر بعد ذلك "عشماوي" و "عماد" بأحد أماكن الجماعات المتطرفة وهم لا يعرفون لماذا هما هناك.





وشهدت الحلقة أيضًا زيارة المسني لوالده وأقناعه بالذهاب الى المستشفى بعد مرضه، ووالده يحدثه عن المتطرفين أنهم أبناء هذه البلد وأنهم أولى فيهم من غيرهم، ويذهب المنسي للمستشفى ويخبره الدكتور أن حالة ولده سيئة وأنه يقضي أخر أيامه أو شهوره والأعمار بيد الله، وينتقل عشماوي وعماد الى قاعدة جديدة ومكان جديد عن طريق أبو عبدالله المدير لهذه الجماعة المتطرفة، ويقابل عشماوي وعماد أبو عبدالله ويطلبون منه معاملة خاصة غير الأخرين.





ليشتد الجدال بين أبو عبدالله وعشماوي وعماد ويذكرهم أنهم عساكر وأنه ليس لهم مكان غير الكل،ويشعر عشماوي وعماد بخطر من هذه الجماعة وأنهم لم ينضمو للجماعة ليكونو عساكر بعد أن كانو ظباط،ويستمر المنسي بمساعدة أهل المفجر نفسه فى حاجز الجيش الذى أدى الى أستشهاد ياسر،وتنتهي الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الأختيار بالذهاب الى عمل كمين ضدد الأرهابين.



