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مسلسل الاختيار الحلقه 15 | (الشهيد احمد المنسي) تفاصيل واحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:57 م
مسلسل الاختيار الحلقه 15
مسلسل الاختيار الحلقه 15

مسلسل الاختيار الحلقه 15 | (الشهيد احمد المنسي) تفاصيل واحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)

يشهد محرك "جوجل" عمليات بحث كبيرة نحو مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، حيث اشتدت المنافسة في الأونة الأخيرة بين موسم مسلسلات رمضان 2020، وهناك العديد من المشاهدين في الوطن العربي يتابعون مسلسل الاختيار باستمرار نظرًا لأحداثه المثيرة.

تفاصيل واحداث مسلسل الاختيار الحلقه 15
تدور أحداث تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه 15 باستشهاد "ياسر" بسبب منعه من تفجير إرهابي داخل كمين الجيش، حيث يحزن جميع زملاءه من الجيش على استشهاده، ويتم حمل جثمانه بواسطة زملاءه في الجيش، ويصادف "أحمد المنسي" والدة المفجر نفسه في الشهيد "ياسر" ويعاتبها بما فعله ابنها، ويظهر بعد ذلك "عشماوي" و "عماد" بأحد أماكن الجماعات المتطرفة وهم لا يعرفون لماذا هما هناك.

وشهدت الحلقة أيضًا زيارة المسني لوالده وأقناعه بالذهاب الى المستشفى بعد مرضه، ووالده يحدثه عن المتطرفين أنهم أبناء هذه البلد وأنهم أولى فيهم من غيرهم، ويذهب المنسي للمستشفى ويخبره الدكتور أن حالة ولده سيئة وأنه يقضي أخر أيامه أو شهوره والأعمار بيد الله، وينتقل عشماوي وعماد الى قاعدة جديدة ومكان جديد عن طريق أبو عبدالله المدير لهذه الجماعة المتطرفة، ويقابل عشماوي وعماد أبو عبدالله ويطلبون منه معاملة خاصة غير الأخرين.

ليشتد الجدال بين أبو عبدالله وعشماوي وعماد ويذكرهم أنهم عساكر وأنه ليس لهم مكان غير الكل،ويشعر عشماوي وعماد بخطر من هذه الجماعة وأنهم لم ينضمو للجماعة ليكونو عساكر بعد أن كانو ظباط،ويستمر المنسي بمساعدة أهل المفجر نفسه فى حاجز الجيش الذى أدى الى أستشهاد ياسر،وتنتهي الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الأختيار بالذهاب الى عمل كمين ضدد الأرهابين.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة
ويُذاع مسلسل الاختيار على قناة ON الفضائية في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ON الفضائية الناقلة لمسلسل الاختيار

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل الاختيار رمضان 2020
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل الاختيار رمضان 2020
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

مسلسل الاختيار الحلقه 15 | (الشهيد احمد المنسي) تفاصيل واحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)

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