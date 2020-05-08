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عاجل.. قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن عودة الفريق للتدريبات

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:04 م
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار مفاجئ بشأن عودة الفريق الأول للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا اتخاذ قرار بعودة الفريق إلى التدريبات الفترة القادمة بشكل طبيعي.

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره عبر موقعه منذ قليل أن اللاعبين سيعودن إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعبين الذين تجاوزوا فحوصات فيروس كورونا هم من سيحضرون تدريبات الفريق فقط وسيتعين على الجميع ارتداء ملابس التدريب بالإضافة إلى كمامة وقفازات.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٥٦ نقطة من أصل ٢٧ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



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