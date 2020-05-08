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البابا يصلي قداس عيد "مارمرقس" في الإسكندرية

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس الجمعة من الأسبوع الثالث من الخمسين المقدسة، والذي يوافق عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وذلك بحضور رفات القديس التي عزم البابا على تطييبها ضمن صلوات عشية العيد أمس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شارك البابا في الصلوات 5 من الكهنة فقط وهم كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي يوجد بها الرفات، إلى جانب عدد قليل من المكرسات، مشيرا إلى أنه روعيت أثناء القداس كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد استشهاد "مارمرقس الرسول" مؤسس الكنيسة في مصر، بحسب الاعتقاد المسيحي.


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