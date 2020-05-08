مصر الدولة رقم 77 المسجلة في هيئة "سويفت"

أعلن البنك المركزى المصرى التسجيل فى هيئة سويف العالمية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت) لتطبيق رقم الحساب المصرفى الدولى (IBAN) طبقا لاعتماد المنظمة الدولية للمعايير (ISO) لتصبح مصر الدولة رقم 77 التى تطبق هذا النظام وتصبح ضمن الدول الملتزمة بالمعايير الدولية لتنفيذ التحويلات المالية.





وقالت أمانى شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العمليات المصرفية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رقم الحساب الدولى (IBAN) هو اختصار لمصطلح (International Bank Account Number) ، وتم العمل به فى البداية من قبل دول الاتحاد الأوروبى لتيسير المعاملات المالية والتحويلات بداخل دول الاتحاد الأوروبى قبل أن تعتمده المنظمة الدولية للمعايير (ISO).

وأضافت شمس الدين ، أن عدة دول أخرى طبقت نظام الرقم الحساب المصرفى الدولى من بينها دول عربية مثل الإمارات والأردن و الكويت.

وأوضحت أن الـ(IBAN) يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية والتحويلات بشكل أسرع وأدق مما يحد من تقليل أخطاء النسخ وتفادى التأخير فى تنفيذ المدفوعات، ويتألف من عدد معين من الأرقام فى كل دولة بحيث يتكون من رقم الحساب الحالى للعميل وأرقام تشير لرموز معينة مثل رمز الدولة ورقم تحقق وكود للبنك والفرع الخاص بالعميل وطبيعة الحساب ويكون للعميل رقم (IBAN) لكل حساب فرعى يمتلكه.

وأشارت وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن رقم الـ(IBAN) لعملاء البنوك فى مصر يتكون من 29 رقما متضمنة معلومات التوجيه الأساسية للمدفوعات الإلكترونية.

ونوهت أمانى شمس الدين ، إلى أن البنك المركزى المصرى نظم عدة ورش عمل مع جميع البنوك للاستعداد للتطبيق، كما أصدر توجيهاته للبنوك العاملة فى مصر للبدء فى استخدام الرقم المصرفى الدولى IBAN وإخطار عملائه تمهيدا لتعميم المنظومة قبل نهاية يونيو القادم، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء الحصول على رقم الحساب المصرفى الدولى الخاص بهم عن طريق التواصل مع البنوك الذين لديهم حسابات طرفهم.

وأكدت أن الرقم المصرفى الدولى لكل عميل بنكى سيزيد من دقة و فاعلية المعاملات المصرفية وسرعة تنفيذ التحويلات المالية الداخلية و الخارجية بدقة ودون تدخل بشرى مما يساهم فى الحفاظ على سرية المعلومات وكذا الحد من مخاطر التشغيل و كذلك تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.