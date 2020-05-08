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تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة تارا عماد،  صورة لشخصيتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وعلقت "تارا" قائلة: "يسرا من مسلسل و نحب تاني ليهكان ممكن تتصرفوا ازاي لو انتوا مكان يسرا لما غالية راحت لها البيت في حلقة امبارح؟"

ويُذاع مسلسل ونحب تاني ليه على قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل على سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويعد مسلسل ونحب تاني ليه من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، وكريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين عزمي وأمينة مغربي وممدوح الشناوي وصبا الرفاعي وعلا رشدي ومحسن صبري وأحمد جمال سعيد وأحمد سعيد عبد الغني وأمنية العربي وليلى عز العرب وبدرية طلبة وإسلام جمال وإيمان السيد ومصطفى حشيش وسليمان عيد.

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