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بينهم طفلة.. تعافي وخروج 5 حالات من مستشفى العزل في الشرقية

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تعافت طفلة مصابة بفيروس كورونا في محافظة الشرقية وتحولت الفحوصات الخاصة بها من إيجابية لسلبية، وخرجت من مستشفى العزل بشيبة، وبذلك يرتفع عدد حالات المتعافين ل٥ حالات. 

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعافي أول أربع حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال "مسعود"، إن الحالات المتعافية خرجت اليوم من مستشفى العزل والمخصصة من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان علي حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
 
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
 
وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.
 
وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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