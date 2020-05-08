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الفيفا تقرر السماح للفرق بخمسة تبديلات في المباراة

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:30 م
فيفا
فيفا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، عن قرارات جديدة قبل عودة النشاط الرياضي مرة اخرى في بعض الدوريات.

كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " IFAB " عن موافقته لطلب الفيفا بزيادة عدد التبديلات لـ 5 في المباراة الواحدة لكن بشروط :

-السماح بخمس تبديلات لكل فريق و 3 فرص فقط لإجرائها لمنع إضاعة الوقت ، و إن قام فريقان بالتبديل في نفس الوقت فتلك فرصة لكل فريق.
‏-إن لم يتم استخدام التبديلات أو الفرص فسيتم السماح للفريق باستخدامها في الوقت الإضافي إن وجد.

-البطولات التي تسمح باستخدام وقت إضافي ، سيُسمح لها بتبديل إضافي.

-القرار ليس إلزاميا كل بطولة لها الحق في تطبيقه من عدمه.

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