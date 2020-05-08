"علقة موت" تنهي حياة طفل على يد سائق توك توك في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية قرار بحبس سائق بتهمة قتل طفل ضربا حتى الموت في مركز ههيا 4 أيام على ذمة التحقيق.





كان اللواء عاطف مهران مدير أامن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مأمور مركز شرطة ههيا، قد تلقى بلاغا يفيد بوفاة "وليد.ع.غ" 13 عاما، مقيم بجزيرة فاضل التابعة لمركز أبو كبير، إثر تعدي شخص عليه بالضرب حتى الموت.



