علاء مبارك يشيد بدور احمد زاهر في مسلسل "البرنس".. والأخير يرد!

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بأداء الفنان احمد زاهر في دوره بمسلسل البرنس الذي يُعرض في رمضان 2020، والذي يلعب فيه دور البطولة الفنان محمدررمضان.





كتب علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع التغريدات "تويتر": "‏مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على اساس قوة واداء التمثيل ففى رأى المتواضع بلا شك هو البرنس".





وأضاف مبارك في تغريدته: "أداء عالي من كل الفنانين فى المسلسل وخاصة الفنان المتألق أحمد زاهر الذي اثبت انه فنان يمتلك موهبة كبيرة".





احمد زاهر يرد على علاء مبارك

ونشر احمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردًا على ما قاله عنه علاء مبارك، قائلًا: "شكرًا أستاذ علاء على رأيك وتقييمك، وأرجوك تابع للآخر، وإن شاء الله يكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك، وحسن ظن الجمهور العظيم".



مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وريم سامي، ومن قصة وإخراج محمد سامي.