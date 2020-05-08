نجوم × رمضان (7).. أبوجريشة يقود الإسماعيلي لإسقاط الترجي في عقر داره والتأهل للنهائي الإفريقي

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.





بطل حلقة اليوم هو نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق محمد محسن أبوجريشة، واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، ينحدر من أسرة كروية خالصة، حيث قدمت عائلته الكثير من النجوم للكرة المصرية أبرزهم، سيد أبوجريشة، وصلاح أبوجريشة، وعلي أبوجريشة، ومحمد صلاح أبوجريشة وغيرهم الكثير.





بدأ محمد محسن مسيرته مع الإسماعيلي عام 2001، واستمر مع الفريق حتي عام 2008 قدم خلال مشواره العديد من المباريات القوية وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة مع الدراويش، وانتقل لخوض فترة إعارة مع فريق زهيجيانج لوتشينج الصيني واستمرت حتي شهر نوفمبر من العام نفسه.





بعد عودته من الصين انضم للإسماعيلي واستمر معه حتي 2012، وبعدها تنقل بين عدة أندية مري منها تليفونات بني سويف، والمصري البورسعيدي، واتحاد الشرطة، قبل اعلان اعتزاله كرة القدم عام 2015.





من المباريات التي شهدت تألق كبير لمحمد محسن أبوجريشة خلال شهر رمضان المبارك، كانت مباراة الإسماعيلي ضد الترجي التونسي في تونس ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2003، وأقيمت المباراة يوم 21 رمضان لعام 1424 هجريا.





دخل الإسماعيلي المباراة فائزا في لقاء الذهاب بنتيجة 3 / 1 وكان يحتاج للفوز أو التعادل أو عدم الهزيمة بأكثر من هدفين ليتمكن من التأهل لنهائي البطولة القارية، وفوجئ الدراويش بحضور جماهيري كثيف من جانب الفريق التونسي وتشجيع حماسي من بداية المباراة للضغط على لاعبي الإسماعيلي وإفقادهم التركيز.





واستطاع أحمد فتحي نجم الإسماعيلي وقتها ولاعب الأهلي الحالي، احراز أول أهداف الدروايش بالدقيقة 21 بعد تمريرة من محمد أبوجريشة داخل منطقة الجزاء وضعها "الجوكر" في الشباك، وـأضاف عبد الرحمن مجدي هدف ثان بالدقيقة 31، قبل أن يخطف الترجي هدفه الأول بالدقيقة 42 من ركلة جزاء، وأصبح الاسماعيلي في حاجة لتأمين فوزه أو تسجيل هدف آخر يحبط آمال بطل تونس.





وفي الشوط الثاني نجح "أبوجريشة" في تسجيل هدف ثالث للإسماعيلي بالدقيقة 63 بعدما تلقي تمريرة عرضية قصيرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك، ليقتل المباراة تمامًا ويقضي على حلم الجماهير التونسية، ونجح في قيادة الدراويش لنهائي البطولة القارية، ولكن خسر فريقه اللقب في النهاية أمام فريق انيمبا النيجيري.



