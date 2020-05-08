برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

قرر واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي يوفنتوس أبلغ إدارة ناديه أنه وافق على فكرة الانتقال إلى برشلونة في الصيف القادم.





وأكدت الصحيفة أن هناك صفقة تبادلية ستتم بين برشلونة ويوفنتوس حيث طلب النادي الإيطالي الحصول على خدمات آرثر ميلو للموافقة على رحيل بيانيتش إلى البارسا.





ولكن أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في الاحتفاظ بميلو ولا ينوي التفريط في الصيف ولكنه عرض ثلاثة أسماء للصفقة التبادلية وهم "أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش".





وسيحاول يوفنتوس وبرشلونة التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين في الفترة المقبلة بشأن هذه الصفقة.