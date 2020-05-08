الحكومة تنفي تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 16 شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 1 حتى 8 مايو حتى 2020، والتي كان من بينها، تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، بشأن ما تردد من أنباء عن تعرض قناة السويس لخسائر فادحة، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وأكدت الهيئة خلال تقرير رصد الشائعات أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة الفيروس، كما بينت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام وفق المعدلات الطبيعية، والتي قد ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وأكدت الهيئة على ارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وصرحت الهيئة بأن حركة الملاحة بقناة السويس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 تشهد زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، بواقع 6563 سفينة، مقارنة بعبور 6038 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة في حمولات السفن العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020، بنسبة 7.3%، بواقع 408.6 مليون طن، مقابل 380.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.