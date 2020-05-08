خالد الجندي: هذا الأمر يمنع كورونا من الفتك بالناس

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف: إن هناك ساعة استجابة للدعاء يوم الجمعة، وهذه الساعة تكون في آخر ساعة بعد أذان العصر، أي بين أذاني العصر والمغرب.





وأشار "الجندي"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن ساعة الاستجابة تكون بإحدى 3 أمور، إما أن تدخر الدعوة للعبد يوم القيامة، أو ترد بها مصيبة، أو تستجاب للعبد في الحال.





وأرجع الشيخ خالد الجندي، سبب عدم توغل فيروس كورونا أكثر من ذلك هو دعاء الصالحين، معلقا: "قوة الله وبركة الدعاء هي من منعت كورونا تتحول لغول مفترس".





تطورات كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.



