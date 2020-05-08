"جلوبال تايمز": الصين بحاجة إلى مزيد من الرؤوس الحربية النووية

قال هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الصين توسيع مخزونها من الرؤوس الحربية النووية إلى 1000 قريبًا، حتى مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للصين للانضمام إلى معاهدة للحد من التسلح.





كتب "هو"، في منشور ويبو: "نحن نحب السلام ونعد بعدم استخدام الأسلحة النووية أولاً، لكننا بحاجة إلى ترسانة نووية أكبر لقمع الطموح الاستراتيجي للولايات المتحدة والدفع ضد الصين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "هو"، أن هذا المخزون يجب أن يشمل "ما لا يقل عن 100 صاروخ DF-41 الاستراتيجي"، وهي أحدث فئة من الصواريخ العابرة للقارات القادرة على ضرب الولايات المتحدة القارية، وفقا لخبراء الدفاع.





وأردف: "لا أعتقد أن الرؤوس الحربية النووية عديمة الفائدة خلال وقت السلم. نحن نستخدمهم جميعًا بصمت لتشكيل مواقف النخب الأمريكية تجاهنا".





وجاء منشور "هو" على ويبو - وهي وسيلة تواصل اجتماعي شبيهة بتويتر في الصين - بعد أن قال البيت الأبيض، إن "ترامب" دعا إلى "مراقبة فعالة للأسلحة" تشمل الصين وروسيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس.





يتم نشر جلوبال تايمز من قبل صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين. من المعروف أن الحزب ينشر الأفكار ويوجه المشاعر العامة عبر جلوبال تايمز، والتي تميل إلى اتخاذ موقف قومي بشأن القضايا التي تنطوي على دول أخرى.





ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهي نسبة عالية بالفعل بسبب الحرب التجارية الجارية ، في الأشهر الأخيرة وسط حرب كلامية حول أصل جائحة فيروس كورونا.





سعى "ترامب" منذ فترة طويلة لإدراج الصين في تجديد معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية التي تنتهي في فبراير 2021 ، لكن بكين رفضت بثبات مثل هذه الدعوات.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، اليوم الجمعة: "إن القوى الكبرى تتحمل المسؤولية والالتزام قبل كل شيء في مجال تحديد الأسلحة النووية. إن الصين تلتزم دوما بسياسة عدم كونها الدولة الأولى التي تستخدم الطاقة النووية".



