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نشرة حوادث الفجر.. يوم الحرائق بأكتوبر والحماية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:12 م
الفجر
الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.


وقعت مشاجرة في نهار اليوم الرابع عشر من الشهر المبارك حيث قام 3 أشخاص بالتعدي على شاب بسلاح أبيض إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.


اندلع حريق هائل اليوم الجمعة، داخل مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور بحملة توعية لحث المواطنين على أهمية تجنب مسببات الحوادث المرورية، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربى واليوم العالمى للمرور.


واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة فى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال الـ 24 ساعة الماضية.


شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.


تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، خلاء سبيل 10 متهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" المتهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

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