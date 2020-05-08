إنتر ميلان: لا إصابات بفيروس كورونا ضمن لاعبي الفريق

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبي الفريق لإثبات عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء استئناف منافسات الكالتشيو.









وقال الإنتر في بيانًا له أن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين لاعبيه بعد أن جاءت نتائج فحوص جميع اللاعبين سلبية.







وبدأت كل أندية الدوري الإيطالي تقريبا التدريبات بصورة فردية هذا الأسبوع بعد توقف البطولة منذ نحو شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا وسيخضع للفحوص جراء ذلك جميع اللاعبين وطواقم التدريب.







وقال إنتر ميلان في بيان "يعلن نادي إنتر ميلان أن نتائج جميع الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول جاءت سلبية.





"التدريبات الفردية الاختيارية للاعبي الفريق ستبدأ بعد ظهر اليوم".







وأضاف البيان "النادي يولي الإجراءات الوقائية أقصى اهتمام حرصاً على صحة اللاعبين وأعضاء النادي وتنفيذا للإرشادات الحكومية وحماية للصحة العامة".







وقالت صحيفة غازيتا ديلو سبورت إن لاعبي الفريق خضعوا لفحوص المسحة والأجسام المضادة.







ورغم استئناف التدريبات فإنه لم يتأكد بعد إن كانت الحكومة الإيطالية ستسمح بعودة مباريات دوري الدرجة الأولى المحلي وهي تعكف حالياً على دراسة القواعد الإرشادية الطبية التي اقترحها الاتحاد المحلي للعبة الشعبية.