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بايرن ميونيخ يواصل استعداداته لبدء الدوري الألماني

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
عاد لاعبي بايرن ميونيخ الألماني مرة أخري لاستئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة يونيون برلين في السابع عشر من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات البوندزليجا.



وتقام هذه التدريبات بعدما كان يجري لاعبو البايرن تدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاكات بسبب الإجارات الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا.



ومن المقرر أن يعود الدوري الألماني في 16 من الشهر الجاري بعد توقفه في مارس(آذار) الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. وقبل تسع جولات على نهاية البطولة، يتصدر البايرن الترتيب بفارق أربع نقاط على بروسيا دورتموند.

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