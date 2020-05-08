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عودة محتملة للدوري الصيني في وجود الجماهير

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:33 م
الدوري الصيني
الدوري الصيني
فجر رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم مفاجأة كبيرة بشأن عودة بطولة الدوري المحلي هناك في وقت فريب للغاية.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كانت مدينة ووهان بؤرته الأساسية، حال دون ذلك، ودفع الى تأجيله حتى اشعار آخر.

وأوضح رئيس الاتحاد ان الموسم الجديد قد ينطلق أواخر يونيو المقبل، لكن في غياب عدد من المدربين واللاعبين الأجانب بسبب الاجراءات الموقتة المتعلقة بدخول البلاد.

وقال في هذا الصدد لشبكة "سي سي تي في" الرسمية "إنها معضلة حقيقية لأنه كما تعلمون فإن ثلث اللاعبين والمدربين الأجانب لم يعودوا بعد".

واضاف "بصراحة، سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار عندما تنطلق المباريات، لكننا لن ننتظر عودتهم قبل أن نستأنف اللعب والا سيكون الأمر غير عادل تجاه الأندية الأخرى".

وأوضح "طالما اننا جاهزون في ما يتعلق بتحاشي الوباء والسيطرة عليه، سنفَعل النشاط".

ومنعت الصين اعتبارا من أواخر مارس، الأجانب من دخول البلاد حتى لو كانوا يحملون إجازة عمل أو تأشيرة دخول، من أجل السيطرة على انتشار وباء "كوفيد-19".

وسيتأثر على وجه الخصوص جراء هذا الاجراء، غوانغجو حامل اللقب بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو، ووصيفه بيجينغ غوان عندما ينطلق الدوري الصيني. وعاد كانافارو قائد منتخب بلاده الفائز بمونديال 2006 في ألمانيا، لكن نجم برشلونة السابق البرازيلي باولينيو ومواطنه تاليسكا لا يزالان عالقين خارج البلاد.

في المقابل، يغيب عن غوان مدربه الفرنسي برونو جينيزيو والبرازيلي ريناتو أغوستو والمهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، في حين لم يتمكن أرناتوفيتش من الانضمام الى صفوف شنغهاي سيبغ، لكن الأخير نجح في اعادة البرازيليين هولك وأوسكار قبل حظر الاجانب من دخول البلاد.

وكشف رئيس الاتحاد الصيني ان مباريات الدوري ستكون خلف أبواب موصدة قبل أن يعود الجمهور تدريجيا، مشيرا الى أن الاتحاد يعمل على خوض المباريات في فترة زمنية قصيرة.                

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