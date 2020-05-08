إنارة وتنظيف شواطئ بلطيم استعدادا لصيف 2020 (صور)

قال المهندس محمد إمام، رئيس مدينه مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إن حملات النظافة ورفع القمامه بمختلف شواطئ المدينه وصيانه كشافات الاناره بالمدينه مستمرة بشكل مكثف استعدادا لاستقبال فصل صيف 2020، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإقامة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف شواطئ المدينه.





وأكد إمام، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يتم حاليا إستكمال أعمال التجميل بالمدينه بالطريق الرئيسى بدايه من شاطئ النرجس وحتى ميدان الزهراء واكدا إمام على ضرورة الإلتزام بإنهاء الأعمال قبل بدايه فصل الصيف.





كما تابع رئيس مدينه مصيف بلطيم، إستمرار غلق جميع مداخل شواطئ المدينه بتواجد أفراد أمن المدينه بالتنسيق مع الجهات الامنيه بالمرور المستمر ومتابعه غلق جميع مداخل شواطئ المصيف على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصاريح معتمده من المدينه، محافظ كفرالشيخ بغلق جميع شواطئ المدينه، وذلك فى إطار إتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الوقائيه كإجراءت احترازيه للحد من انتقال فيروس كرونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



