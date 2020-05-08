أمطار ورياح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 9 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

شبورة صباحًا، وطقس غائم جزئي، معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس غائم جزئي على السواحل الشمالية، وفرصة أمطار خفيفة "من 20 لـ30% تقريبًا" على مناطق متفرقة، وطقس وطقس معتدل، والرياح تنشط غربًا.

طقس غائم جزئي على السواحل الشمالية، وفرصة أمطار خفيفة "من 20 لـ30% تقريبًا" على مناطق متفرقة، وطقس وطقس معتدل، والرياح تنشط غربًا.

شبورة صباحًا، وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة صباحًا، وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.





ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وأشار "شاهين"، إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، حيث وصلت الحرارة، الخميس، إلى 31 درجة مئوية، موضحا أن ارتفاع الحررة مستمر حتى اليوم، حيث ستسجل الحرارة 35 درجة.





وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط خفيف في حركة الرياح، وهو يخفف من حدة الشعور بارتفاع الحرارة.





وفي تصريحات سابقة، أوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد انتهت بعد أن شهدت أغلب الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على اغلب الأنحاء أ الثلاثاء أدت لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



