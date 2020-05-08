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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق"

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:38 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة " ام بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" الحلقة التاسعة عشر لـ نجمي سرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة للمشاركة به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.
يعرض مسلسل "2 في الصندوق" بشكل يومي خلال شهر رمضان في تمام الاساعة 9:30 مساءا، على قناة أم بي سي مضر، كما يعاد على قناة أم بي سي مصر 2.
ويشارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حمدي الميرغني وأوس أوس، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمودـ وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وانتصار، ويظهر العديد من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

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