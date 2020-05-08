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5 % ترجح كفة نجم توتنهام على صلاح

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
تفوق الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبر على الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وحصل سون على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي متفوقا على هدف صلاح.

وحصل هدف سون في شباك بيرنلي على نسبة أصوات بلغت 28 % أما صلاح فقد حصد هدفه 23 % من الأصوات والذي سجله في شباك نيوكاسل يونايتد.

وحصل هدف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أمام نيوكاسل، على المركز الثالث بـ18%.

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