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موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" الخامسة عشر لـ النجم حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

قناة النهار
عرض أول تمام الساعة 7:00 مساء
إعادة الساعة 12:30 منتصف الليل

قناة النهار دراما
عرض أول الساعة 6:30 مساءا

قناة صدى البلد
عرض أول الساعة 12:00 صباحا.

وتدور احداث مسلسل "شاهد عيان" في ايطار دراميي أكشن حيث يتعرض الظابط عمر شكري للعديد من المشاكل بسبب زوجته.

ويشارك في بطولة المسلسل نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحه، وليد فواز، بسمة، محمد لطفي، أحمد صيام، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

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