مطار القاهرة الدولي يستقبل 165 مصريا عائدين من الكويت





استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، إحدى رحلات شركة إير كايرو للطيران الاستثنائية التي سيرتها وزارة الطيران المدني لإعادة المصريين العالقين، قادمة من مطار جدهة، على متنها 165 مصريا من العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال الرحلة لإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.





كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.









وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال الرحلة لإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.





كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



